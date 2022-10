Ärger wegen China-Beteiligung

Hamburg/Berlin. Der vereinbarte China-Einstieg bei einem Containerterminal im Hamburger Hafen sorgt für Zwist in der Bundesregierung. „Nach Informationen von NDR und WDR haben alle sechs Ministerien, die an der Investitionsprüfung fachlich beteiligt sind, das Geschäft abgelehnt“, berichteten die Sender. „Das Kanzleramt drängt der Recherche zufolge jedoch darauf, dass der Einstieg zustande kommen soll.“ Der Bericht wurde der Deutschen Presse-Agentur im Kern in Regierungskreisen bestätigt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hintergrund ist eine im September 2021 geschlossene Vereinbarung zwischen dem Hamburger Hafenlogistiker HHLA und dem chinesischen Terminalbetreiber Cosco Shipping Ports Limited (CSPL) über eine 35-Prozent-Beteiligung der Chinesen am Hamburger HHLA-Terminal Tollerort (CTT). Weder das Bundeswirtschaftsministeriums noch das Bundesverkehrsministerium noch ein HHLA-Sprecher wollten den Bericht kommentieren.

Den Informationen von NDR und WDR zufolge soll das federführende Wirtschaftsministerium das Thema bereits zur endgültigen Ablehnung im Bundeskabinett angemeldet haben, weil es sich um kritische Infrastruktur handele. dpa