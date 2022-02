Paris. Frankreich beendet mit seinen Partnern seinen militärischen Anti-Terror-Einsatz in Mali. Das hat Folgen auch für die Bundeswehr: Verteidigungsministerin Christine Lambrecht stellt umgehend die Beteiligung deutscher Soldaten am europäischen Ausbildungseinsatz EUTM in dem westafrikanischen Land infrage.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In einer gemeinsamen Erklärung, die der Elyséepalast nach Beratungen am Donnerstag in Paris veröffentlichte, heißt es, Frankreich, Kanada und die europäischen Partner des Kampfeinsatzes hätten einen koordinierten Abzug aus Mali beschlossen. Die politischen, operativen und juristischen Voraussetzungen für den Einsatz seien wegen der Behinderung durch die malische Übergangsregierung nicht mehr gegeben. Neben dem französischen Kampfeinsatz „Barkhane“ geht es um die Militäroperation „Takuba“, an der unter französischer Führung mehrere europäische Länder – aber nicht die Bundeswehr – beteiligt sind.

Man wolle in der Sahelzone trotz des Rückzugs aus Mali weiterhin im Anti-Terror-Kampf aktiv bleiben, und zwar im Niger und am Golf von Guinea hieß es. dpa

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2