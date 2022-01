Abgeordnete der Region wägen ab

Odenwald-Tauber. Über die allgemeine Corona-Impfpflicht in Deutschland berät der Bundestag diese Woche zum ersten Mal. Gruppenanträge stehen im Zentrum der Entscheidung. Die FN-Redaktion bat Abgeordnete der Region um eine Stellungnahme.

Für die Beratung im Parlament sind an diesem Mittwoch zunächst drei Stunden vorgesehen. Die Debatte soll dabei, so heißt es, ethisch geführt werden und nicht politisch, so wie beispielsweise bei den Themen Abtreibung oder Sterbehilfe.

Dr. Sebastian Schäfer (Grüne), Michael G. Link (FDP), Nina Warken (CDU) und Christina Baum (AfD) bezogen Position. Josip Juratovic (SPD) und Jessica Tatti (Linke) nahmen keine Stellung.

