Abends auf Schwingen nachhause

Lichtel. Unterhalb des Lichteler Landturms, gleich links neben der L 1020, rauscht der Autofahrer an alten Kopfweiden und ein paar höheren Bäumen vorbei. Verborgen dazwischen: ein Stück Heimatgeschichte – eine Schafschwemme.

Creglingen und Niederstetten treffen am Landturm bei Lichtel aufeinander. Schon in alten Zeiten führte die Verbindungsstraße dort vom Vorbachtal aus Richtung Rothenburg. Eine Grenzregion mit atemberaubenden landschaftlichen Schwüngen und tiefen Erdfällen in den Wäldern.

Auch von der ursprünglichen Grenzbefestigung der „Landhege“ ist im Bereich des Landturms noch etwas zu sehen. Und natürlich der Landturm selbst.

Ursprünglich führte der Verbindungsweg mitten unter dem wuchtigen Turm hindurch.