Ab Mitte Mai Umleitungen zu erwarten

Bad Mergentheim/Crailsheim. Zwischen Bad Mergentheim und Crailsheim ist ab Mitte Mai mit Umleitungen zu rechnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf der Bundesstraße 290 sind mehrere Baustellen geplant, beginnend an der Kreisgrenze. Ab voraussichtlich Mitte Mai ist nach Auskunft des Regierungspräsidiums eine Fahrbahndecken-Erneuerung auf der Bundesstraße 290 zwischen Kreisgrenze und Blaufelden auf zwölf Kilometern vorgesehen. „Die Baumaßnahme ist geplant von voraussichtlich Mitte Mai bis Mitte Juli und soll insgesamt in drei Bauphasen abgewickelt werden“, teilt das RP mit. Außerdem wird die Fahrbahndecke zwischen Wallhausen und Rot am See auf 4,4 Kilometern erneuert.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2