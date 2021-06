90-Jährige geschlagen

Würzburg. Ohne erkennbaren Grund ist eine 90-jährige Frau am Freitag gegen 13 Uhr in der Nähe des Domes von einer Unbekannten geschubst und als sie am Boden lag, geschlagen worden. Das teilte die Würzburger Polizei am Samstagabend mit. Die Angreiferin habe die Rentnerin an der Haltestelle umgeschubst, so dass sie zu Boden stürzte. Als die 90-Jährige am Boden lag, habe die Frau auf sie eingeschlagen. Durch Hilferufe wurden drei Passantinnen im Alter von 18 bis 20 Jahren auf den Vorfall aufmerksam. Sie hielten die Frau zurück, die vom Tatort flüchtete. Die Rentnerin zog sich durch den Angriff verschiedene Prellungen zu. Zeugen beschreiben die mutmaßliche Täterin wie folgt: 50 bis 60 Jahre alt, ca. 1,50 bis 1,55 Meter groß, kurze Haare, dunkel bekleidet. Zeugen, insbesondere die drei Passantinnen, sollten sich unter Telefon 0931/ 457-2230 bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt melden. pol

