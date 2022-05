Mit Beethovens Violinkonzert hat Emmanuel Tjeknavorian die Herzen des Heil-bronner Publikums im Sturm erobert und bei seinem letzten Gastspiel auch als Dirigent zu Jubelstürmen hingerissen. Nun kehrt er, inzwischen Artistic Partner des Württembergischen Kammerorchesters Heilbronn, wieder zurück. Nach dem 2. WKO-Talk am 17. Mai in Obersulm, den er moderieren wird, wirkt Emmanuel Tjeknavorian beim 9. Heilbronner Konzert am Mittwoch, dem 18. Mai, um 19.30 Uhr in der Heilbronner Harmonie mit. Die musikalische Leitung hat Chefdirigent Case Scaglione.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie gesellschaftskritisch Musik sein kann, zeigt zum Beispiel Hans Werner Henze, der seine Werke allgemein aus seiner politischen Überzeugung heraus schrieb. Seine Fantasia für Streicher etwa schrieb er ursprünglich als Musik zu Volker Schlöndorffs 1966 produzierten Film „Der junge Törless“, der menschliche Abgründe in einem Internat zur Zeit der Donaumonarchie thematisiert.

Auf andere Weise politisch war auch das Leben von Paul Hindemith, der in jungen Jahren noch als „Bürgerschreck“ wahrgenommen wurde, später mit der NS-Herrschaft in Konflikt geriet. Hindemith schuf in seinem Leben ein riesiges musikalisches Œuvre in verschiedensten Gattungen, darunter die abwechslungsreichen Fünf Stücke für Streichorchester op. 44,4, und betätigte sich auch als Dichter und Schriftsteller.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Künstlerisch Pate stand für ihn Robert Schumann, der sich seinerzeit ebenfalls als Komponist, Schriftsteller und Lyriker profilierte. Ebenso wie Hindemith experimentierte Schumann mit den großen musikalischen Gattungen. Dies bezeugt eindrucksvoll das Werk „Ouvertüre, Scherzound Finale“ op. 52, das im Prinzip eine komprimierte Sinfonie darstellt.

Interesse an Kunst und Literatur hatte schließlich auch Schumanns guter Freund Felix Mendelssohn Bartholdy. Sein Violinkonzert e-Moll op. 64, dessen Solopart an diesem Abend Emmanuel Tjeknavorian übernimmt, vereint wiederum musikalische Poesie sowie gekonnte Virtuosität miteinander und ist bis heute populär.