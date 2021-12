75 000 Euro für neue Geräte

Buchen. Die Umgestaltung des Kinderspielplatzes in der Dekan-Blatz-Straße in Buchen nimmt weiter Gestalt an. Hier soll – auch mit Blick auf das in unmittelbarer Nähe entstehende Baugebiet „Marienhöhe“, in dem nach Fertigstellung etwa 1200 Bürger wohnen werden – eine Mehrgenerationenanlage entstehen. Neben interaktiven, witterungsbeständigen Fitness-, Sport und Spielgeräten für Jung und Alt sollen verschiedene Sitzgelegenheiten geschaffen werden.

„Hierzu haben wir Zuschüsse aus dem Leader-Programm erhalten“, teilte Bürgermeister Burger in der Gemeinderatssitzung mit. Einstimmig erhielt die Firma Falkenstein aus Adelsheim zum Angebotspreis von gut 75 400 Euro den Zuschlag. Binnen des nächsten halben Jahres sollen die Maßnahmen umgesetzt sein.