700 Teilnehmer beim Stadtlauf

Bad Mergentheim. Ganz im Zeichen des Sports stand die Kurstadt Bad Mergentheim am vergangenen Samstag. Der Stadtlauf 2022 präsentierte sich mit packenden Zieleinläufen, zwei neuen Streckenrekorden und knapp 700 Teilnehmern.

Von einem rundum gut gelungenen Stadtlauf 2022 sprach Veranstalter Achim Kaufmann zufrieden: „Gute Stimmung, gute Läuferinnen und Läufer, gutes Wetter, neue Streckenrekorde, starke Senioren und viele treue Teilnehmer“, lautete seine Bilanz am Ende. Dass man „nur“ 700 Sportler begrüßen konnte und damit viel weniger als noch vor Corona, hatte verschiedene Gründe, so Kaufmann. „Der Sommertermin, Anfang Juli, passte vielen anscheinend nicht“, stellte Kaufmann im Gespräch mit der Redaktion fest und kündigte den Stadtlauf 2023 wieder für das „bewährte Frühjahr“ an. sabix