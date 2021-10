65 Experten markieren Rekord

Weikersheim. Berufsinformationen aus erster Hand – und das mit einem neuen Expertenrekord: 65 Fachleute gaben Schülern der Oberstufe am Gymnasium Weikersheim bei einem großen „Speeddating“ ihr Fachwissen weiter. Es war ein riesiges Gewusel in den Gängen und Klassenzimmern des Gymnasiums. Erstmals seit 2019 fand wieder ein „Speeddating“ in Präsenz statt; und das mit einem Rekord an Experten aus zahlreichen Berufsfeldern. Vom großen medizinischen Bereich über pädagogische und lehrende Berufe bis hin zu Naturwissenschaft, Technik und dem Bereich der Kommunikation und Nachrichtenvermittlung – es waren 65 Vertreter ihrer Sparten gekommen, um Schülern Lust auf Berufe zu machen.

