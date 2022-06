40 junge Schweden

Creglingen. Eine rund 40-köpfige Formation von jungen Musikerinnen und Musikern aus Eskilstuna in Schweden ist zu Gast in der Creglinger Jugendherberge. Von Freitag, 17., bis Samstag, 25. Juni, ist die Gruppe auf Deutschlandtournee und Creglingen wurde für eines der Ziele ausgesucht. Entstanden ist der Kontakt über die Stadtkapelle Creglingen. Zu dieser hatte man von 1972 bis 1982 regen Kontakt, und einige gemeinsame Auftritte blieben in bester Erinnerung. Am Sonntag, 19. Juni, um 11 Uhr veranstaltet die Formation „Eskilstuna Gardet“ auf dem Taubertorplatz ein Konzert. Bild: Veranstalter

