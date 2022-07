3,1 Millionen fließen in Stadtkasse

Bad Mergentheim. Unmittelbar in der Kurstadt verwurzelt, versorgt das Stadtwerk Tauberfranken mittlerweile viele weitere Kommunen mit. Trotzdem bleibt es ein wichtiger Lieferant für die Kurstadt – auch mit Finanzmitteln. Vor-Ort-Versorger für Erdgas, Strom, Wasser und Wärme – das sind die Kernkompetenzen des Stadtwerks. Doch die wirtschaftlichen Arme reichen mittlerweile weit und in andere Geschäftsfelder wie WLAN-Zugangspunkte hinein. Einmal im Jahr ist sozusagen Zahltag für die Halterin der Mehrheitsanteile; die Stadt Bad Mergentheim. Vor dem Gemeinderat stellte Geschäftsführer Paul Gehrig am Donnerstagabend die Kennzahlen des Jahresabschlusses für das Jahr 2021 vor. Beachtet man nur die Einnahmenseite aus Sicht der Stadt: Rund 3,1 Millionen Euro sind es, die dem Stadtsäckel zufließen.

