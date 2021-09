30-Jähriger stirbt

Hausen. Beim Zusammenstoß zwischen einem Traktor und einem Motorrad ist ein 30-Jähriger noch an der Unfallstelle gestorben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein 18-Jähriger war am Freitag mit seinem Traktor auf der Kreisstraße von Hausen (Landkreis Würzburg) in Richtung Gramschatz gefahren. Als dieser nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, stieß er aus noch ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer zusammen. Dieser erlitt lebensgefährliche Verletzungen und starb trotz unmittelbarer Versorgung durch den Rettungsdienst und einen Notarzt noch an der Unfallstelle. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurden die Beamten zur Klärung des genauen Unfallhergangs auch durch einen Sachverständigen unterstützt. Die Kreisstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.