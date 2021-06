19-Jährige wird erste Vorsitzende

Weikersheim. Kleine Anläufe zur Gründung eines Ortsverbandes von Bündnis 90/Die Grünen gab es in der Vergangenheit immer wieder im „Oberen Bezirk“. Jetzt haben sich in Weikersheim Mitglieder der Partei zusammengeschlossen. Mit dem Kreisvorsitzenden fanden sich letztlich 15 Personen zur Gründungsversammlung ein. Nach dem Gründungsbeschluss wurden in drei Wahlgängen jeweils einstimmig Antonia Heyder, Michael Schneider-Braune und Guido Lawenstein als Ortsverbands-Führungstrio gewählt. Ortsverbandsvorsitzende ist damit die aus dem Weikersheimer Ortsteil Elpersheim stammende 19-jährige Schülerin Antonia Heyder. Sie ist Sprecherin der Grünen Jugend und seit rund anderthalb Jahren Mitglied im Kreisvorstand.

AdUnit urban-intext1