Bad Mergentheim. Mit einer sicheren Öffnungsstrategie wollen Bad Mergentheim, Lauda-Königshofen, Tauberbischofsheim, Wertheim, Bad Friedrichshall, Bad Rappenau, Brackenheim, Crailsheim, Eppingen, Künzelsau, Öhringen, Neckarsulm und Schwäbisch Hall eine Perspektive für ihre Bürgerschaft und die lokale Wirtschaft erhalten und nehmen sich dabei das „Modell Tübingen“ als Vorbild. Wie Bad Mergentheims Oberbürgermeister Udo Glatthaar am Dienstag auf Anfrage der Redaktion erklärte, stehe die Antwort des Landes noch aus. Ziel solle es sein, gerade in Zeiten steigender Inzidenzen weitere sichere Öffnungsschritte zu ermöglichen, heißt es in dem Schreiben der Bürgermeister und Oberbürgermeister. sabix

AdUnit urban-intext1