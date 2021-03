Bad Mergentheim. Wegen steigender Kinderzahlen baut die Stadt im Auenland eine neue Grundschule und hat dazu einen europaweiten Architekturwettbewerb ausgelobt. Jetzt trat das Preisgericht zusammen.

Zwei Tage lang haben sich die Mitglieder des Preisgerichts intensiv mit den eingereichten Ideen auseinandergesetzt. Damit die wichtige Bewertung wie vorgesehen im Dialog stattfinden konnte, gab es zum Auftakt eine verpflichtende Corona-Testung für alle Mitwirkenden. Als Vorsitzender des Preisgerichts wurde Professor Jens Wittfoth gewählt.

Mit 122 eingereichten Vorschlägen für das Bauwerk, in dem bereits in dreieinhalb Jahren 3,5 Schulzüge (also Jahrgangs-Parallelklassen) unterrichtet werden sollen, war der Wettbewerb auf eine große Resonanz gestoßen.