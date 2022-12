Mit Zuversicht in die Zukunft blicken

Main-Tauber-Kreis. Zukunftsorientiert, mutig und herausfordernd sehen die Kreistagsmitglieder den Haushalt für das Jahr 2023. Die Fraktionen des Kreistags sind sich einig: Der Landkreis kann zuversichtlich in die Zukunft blicken. Das wurde bei der Jahresabschlusssitzung am Mittwoch in der Tauberbischofsheimer Stadthalle deutlich. Bei zwei Gegenstimmen wurde er vom Gremium bei der Jahresabschlusssitzung in der Tauberbischofsheimer Stadthalle verabschiedet.

Die Steigerung des Sozialetats als größten Posten im Haushalt trugen die Kreisräte mit, wobei man vorwiegend Pflichtaufgaben erledigt. Gefolgt wird er beim Volumen von den Personalkosten.

Bei den Investitionen stehen die Straßenmeisterei in Külsheim, die Generalsanierung des Berufschulzentrums in Wertheim und der Straßenbau weiterhin im Fokus.