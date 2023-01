Mit Thema Nachhaltigkeit beschäftigt

Wertheim. Dieter Fauth ist in Wertheim vor allem als ehemaliger Schulleiter und Förderer der Erinnerungskultur für jüdische Menschen in der Region bekannt. Sein wissenschaftliches und publizistisches Interesse geht aber weit darüber hinaus. Dies zeigt sein aktueller Beitrag mit dem Titel „Nachhaltigkeit in der Freiwirtschaft“ im Werk „Nachhaltigkeit“ der Freien Akademie (Herausgeberin Ute Urban). Die Freie Akademie ist ein Verein mit Sitz in Falkensee. Fauth gehört ihm seit rund 30 Jahren an und ist seit rund 15 Jahren einer der Vizepräsidenten. „Die Akademie ist ein Zusammenschluss von ganz unterschiedlichen religiösen und weltanschaulichen Minderheitengruppen, die sich allesamt der religiösen Toleranz verpflichtend sehen“, so Fauth. Die Akademie veranstaltet jedes Jahr eine Tagung, 2022 zum Thema Nachhaltigkeit. Im Buch finden sich die auf der Tagung gehaltenen Vorträge wieder.

