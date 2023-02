Medicas weist Vorwürfe zurück

Bad Mergentheim. Wer trägt die Verantwortung? Wer hätte die Löhne für die Mitarbeiter der drei nun geschlossenen Hausarztpraxen in der Kurstadt bezahlen müssen? Die ärztliche Standortleiterin Silke Stahnke verweist auf „die Betreiberfirma Medicas aus Mannheim“, während diese wiederum „die Situation in Bad Mergentheim sehr bedauert“ und „die Praxisinhaberin Silke Stahnke“ verantwortlich „für die Zahlung von Löhnen und Gehältern“ sieht. Für tausende Patienten in der Kurstadt ist die Lage unübersichtlich und sie müssen sich momentan in Notfällen an die anderen, verbliebenen Hausarztpraxen in Bad Mergentheim und Umgebung wenden. Die Kreisärzteschaft sprach vergangene Woche bereits von einem „Scherbenhaufen“. „Medicas“ weist unterdessen alle Vorwürfe, die seitens Stahnke erhoben wurden, zurück.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1