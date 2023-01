„Lost Eden“ setzt auf gute Show

Niederstetten. Tradition in neuem Outfit: Es gibt wieder einen Rossmarkt-Tanz in Niederstetten. Pure Coverbands, die einzig auf das Nachspielen bekannter Hits setzen, sie ziehen heute kaum mehr Massen an. Schon früh hat die Formation „Lost Eden“ den Trend zur ausgefeilten Show erkannt. Und sie verfolgt dieses Konzept bis heute.

Am Donnerstag, 12. Januar, tritt die Band um den (ehemals) Creglinger Frontmann Timo Wörrlein in der Alten Turnhalle auf. Ab 19 Uhr ist Einlass, zwischen 20.30 und 21 Uhr beginnt die Show mit Rock, Pop und jeder Menge Pyrotechnik. Und die wird „generationenübergreifend für Begeisterung sorgen“, ist sich Wörrlein im FN-Gespräch sicher.

Seine Erfahrung aus zahllosen Auftritten in ganz Süddeutschland und Österreich: „Wir machen Konzertbesucher aller Altersklassen glücklich.“