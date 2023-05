Kunst hilft bei der Integration

Tauberbischofsheim. Mit Tauberbischofsheim kam die Künstlerin Oksana Steffan bereits im Jahr 2000 in Berührung: Im Rahmen der Partnerschaft mit ihrer damaligen Schule in Belarus arbeitete die Kunsterzieherin im Jugendhaus mit jungen Leuten und lernte dabei die Enkaustik, eine uralte Form der Wachsmalerei, kennen. Nun hat sie ukrainische Kinder unter ihre Fittiche genommen. An zwölf Sonntagen brachte sie 15 Jungen und Mädchen, die sie an der Grundschule am Schloss und am Schulzentrum am Wört unterrichtet, in ihrer Galerie die Enkaustik bei. Dabei verbesserten sich auf spielerische Art und Weise auch die Deutschkenntnisse der Kinder, die die gemeinsame Zeit sehr genossen. Zustande gekommen ist das Projekt durch den Tauberbischofsheimer Rotary Club. Rotarier Hans-Jürgen Reusch sagte: „Wir waren sofort überzeugt, dass das eine gute Sache ist.“

