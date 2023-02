Kran war kurze Zeit das „Wahrzeichen“

Hardheim. Im zweiten Teil der FN-Serie „Erfapark 2.0 – das Gesprächsthema in Hardheim“ wird die Bauphase des Einkaufszentrums in der Mitte der Erftalgemeinde beleuchtet. Zwischen Spatenstich und Grundsteinlegung liegen knapp zwei Jahre. So wurde Ende 1977 zwar die Baugrube fix ausgehoben, doch dann ruhte der Bau lange, weil unter anderem behördliche Genehmigungen auf sich warten ließen. Eigentlich, so war es avisiert, hätte der Erfapark bereits 1978 fertig sein sollen.

Während der Bauphase war für kurze Zeit ein Kran das „Wahrzeichen“ Hardheims. Knapp 400 Handwerker halfen mit, dass Einkaufszentrum zu errichten, etwa 80 davon kamen aus Polen. Außerdem kommen im zweiten Teil der Serie zwei Geschäftsleute der ersten Stunde zu Wort: Horst Bernhard und Jürgen Barth. Sie reden über die Vergangenheit und werfen einen Blick in die Zukunft. mg