Konzerthalle für Würzburg?

Würzburg. Der Unternehmer und Besitzer der Würzburger Großdisko „Airport“, Frank Knüpfing, will noch stärker ins Veranstaltungsgeschäft einsteigen und dazu eine Halle auf seinem Grundstück in der Gattingerstraße bauen. Was Knüpfing als „Vision“ bezeichnet, nennen die Stadträte der Fraktionen CSU, FDP/Bürgerforum und ÖPD einen „Glücksfall“ für die Stadt. Dass ein privater Investor eine solche Halle bauen will, ist für die Mehrheit des Stadtrats eine perfekte Lösung, weil sie die Stadt nichts kostet.

„Veranstalter, die in Würzburg aktiv sind, haben mir bestätigt, dass es Bedarf für eine moderne Halle in dieser Größenordnung gibt“, sagt Knüpfing.