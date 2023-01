Klinken und Kitas droht Personallücke

Berlin. Der Fachkräftemangel in Deutschland wird sich in den kommenden Jahren in vielen Bereichen weiter verschärfen – vor allem im Verkauf, in Kitas, der Sozialarbeit und Krankenhäusern. Das geht aus einer am Freitag veröffentlichten Studie des arbeitgebernahen Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) hervor. Um die drohende Personallücke zu schließen, müssen demnach vor allem mehr Menschen in Arbeit gebracht werden – und später in den Ruhestand gehen. „Wenn wir es schaffen, die Babyboomer nur etwas länger arbeiten zu lassen, wäre uns bereits enorm geholfen“, sagte Studienautor Alexander Burstedde.

Das IW schlüsselt in der Studie anhand bekannter Daten auf, wie sich der Mangel an Arbeitskräften in einzelnen Berufsgattungen bis 2026 entwickelt. Die größte Lücke dürfte demnach in der Kinderbetreuung, der Kranken- und Altenpflege sowie der Sozialarbeit klaffen. Noch vor ihnen liegt der Verkauf, dem es etwa an Kassierinnen und Kassierern fehlt. Der Bereich unterliegt allerdings großen Schwankungen.

Ein wesentlicher Grund für den Fachkräftemangel sei, dass die Babyboomer, also die besonders geburtenstarken Jahrgänge, Schritt für Schritt in Rente gingen. Zugewanderte Arbeitskräfte allein könnten diese Lücke nicht schließen, zumindest nicht beim aktuellen Tempo der Zuwanderung.

Deshalb sei es wichtig, die Menschen länger in Arbeit zu halten, sagte Burstedde. „Heute gehen Beschäftigte im Schnitt mit gut 64 Jahren in den Ruhestand“, sagte er. „Wenn wir da nur etwas mehr rausholen, haben wir schon viel geschafft.“ Denn Ältere in Arbeit zu lassen, sei der mit Abstand wichtigste Hebel gegen den Fachkräftemangel, sagte Burstedde. „Grob gesagt etwa dreimal so wichtig wie die Zuwanderung.“ Dabei sei es nötig, Älteren die passenden Angebote zu machen – etwa das Arbeiten in Teilzeit.

Viele Frauen in „stiller Reserve“

Obwohl Fachkräfte dringend gesucht werden, wünschen sich gleichzeitig rund 3,1 Millionen Erwerbslose in Deutschland eigentlich Arbeit. Die Menschen im Alter zwischen 15 und 74 Jahren stehen aus unterschiedlichen Gründen dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung, wie das Statistische Bundesamt am Freitag erläuterte. Sie werden als „stille Reserve“ bezeichnet und machen rund 17 Prozent aller Nichterwerbspersonen aus.

Frauen sind mit einem Anteil von knapp 56 Prozent in der stillen Reserve überrepräsentiert, hieß es. Bei den Frauen im Alter zwischen 25 und 59 Jahren berichteten mehr als 37 Prozent, dass sie keine Arbeit aufnehmen könnten, weil sie Angehörige betreuen müssen. Bei den Männern nannte nicht einmal jeder 20. (unter 5 Prozent) diesen Grund.

Die DGB-Vizevorsitzende Elke Hannack forderte flächendeckende und bedarfsgerechte Betreuungsangebote – „nicht nur für die Kleinsten, sondern auch für Kinder im Grundschulalter und Menschen mit Unterstützungs- und Pflegebedarf“. Auf der Suche nach Fachkräften könnten aber auch die Unternehmen nicht auf Frauen verzichten. Sie müssten endlich anerkennen, dass Menschen Erwerbs- und Sorgearbeiten leisten und dafür ihre Arbeitszeiten entsprechend ihrer Lebenssituation anpassen möchten.

Die Erwerbslosen sind teils nicht kurzfristig zur Arbeit verfügbar, weil sie beispielsweise Angehörige versorgen müssen, oder sie suchen gar nicht aktiv nach Arbeit, weil sie glauben, keinen passenden Job finden zu können. Zu diesen beiden Gruppen zählt das Amt nach Auswertung des Mikrozensus 2021 knapp 1,4 Millionen Personen. Das war im Vergleich zu 2019 eine deutliche Steigerung um 0,5 Millionen, die teils auf Folgen der Corona-Pandemie, aber auch auf einen Methodenbruch bei der Befragung zurückzuführen ist, wie eine Expertin erläuterte. dpa