Kampfjets geliefert

Warschau. Polen hat nach Angaben von Präsident Andrzej Duda inzwischen bereits acht Kampfjets vom Typ MiG-29 an die Ukraine geliefert. Vier der Maschinen habe man Kiew „im Verlauf der vergangenen Monate“ überlassen, sagte Duda am Mittwoch in Warschau nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Vier weitere MiG-29 seien der Ukraine „kürzlich“ geliefert worden. Zudem würden noch sechs MiG-29 für die Übergabe vorbereitet, sagte Duda. Weitere MiG-29 blieben vorerst noch im Dienst der polnischen Streitkräfte. Erst wenn sie sukzessive durch moderne Kampfjets ersetzt würden, könnten auch diese Maschinen der Ukraine überlassen werden. dpa

