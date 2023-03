Kampf gegen Mikroplastik

Paris. Bei einer Konferenz zur Verschmutzung von Süßwasser durch Mikroplastik in Paris haben Forscher die Verwendung nachhaltiger und umweltgerechter Kunststoffe verlangt. Schon bei der Konzipierung von Produkten aus Kunststoff müsse berücksichtigt werden, was aus ihnen am Ende des Benutzungszyklus werde, sagte der Koordinator der Konferenz, Christian Laforsch von der Universität Bayreuth. Die Industrie müsse verpflichtet werden, die Inhaltsstoffe offenzulegen, die während des Produktionsprozesses beigemengt würden. Für einen besseren Schutz von Gewässern vor der Verschmutzung durch Mikroplastik müssten Prozesse in der Industrie umgestellt werden. d pa

