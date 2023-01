Integration als neue Erfahrung

Bad Mergentheim/Weikersheim/Creglingen. Als der Krieg über die Ukraine hereinbrach, war relativ schnell klar, dass Europa als Ganzes hiervon nicht gänzlich unbeeinflusst bleiben würde. Neben wirtschaftlichen Konsequenzen ging es schnell um die Frage nach dem Umgang mit den geflohenen Ukrainern, die auch in Deutschland Schutz vor dem Krieg suchen.

So sind die Schulen mit einer neuen Herausforderung konfrontiert: die kurzfristige Integration ukrainischer Schüler in die Unterrichtsstrukturen. Ob lokale Schulen an der Integration ukrainischer Schüler beteiligt sind und wie dieser Prozess bislang läuft, haben die Fränkischen Nachrichten einige Schulvertreter gefragt.

Anschaulich wird über ein „Paket an Emotionen“, Probleme sowie neue Erfahrungen bei der Integration ukrainischer Kinder berichtet.