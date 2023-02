Impulse für Kretschmann

Zimmern. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann war am vergangenen Freitag im Neckar-Odenwald-Kreis unterwegs und hatte gleich mehrere Programmpunkte zu absolvieren (wir berichteten). Am Abend sollten die Bürger im Mittelpunkt stehen. Beim Bürgerempfang in der Zimmerner Festhalle fanden sich rund 400 Personen ein, die den Worten des Landrats Dr. Achim Brötel und des Grünen-Politikers lauschten.

Brötel gab Kretschmann wichtige Impulse zum Klimawandel, dem Ausbau der Erneuerbaren Energien sowie zur Krankenhausreform mit auf den Weg, stellte Probleme des Neckar-Odenwald-Kreises vor und gab Lösungsvorschläge.

Auch die Bürger ergriffen das Wort und stellten Fragen an den Ministerpräsidenten. Unter anderem war die Wahlfreiheit zwischen G8 und G9 ein wichtiges Thema. Anschließend suchte Kretschmann die Nähe zu den Bürgern, ging von Tisch zu Tisch, schüttelte Hände und machte das ein oder andere Foto.