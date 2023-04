Horrorstories nur „Scherz“

Bobstadt/Stammheim. Ihm wird mehrfacher Mordversuch an Polizisten vorgeworfen – und die Tötungsabsicht sieht die Anklage in einer Reichsbürgerideologie. Deshalb steht der Kampfsporttrainer K. aus Boxberg-Bobstadt jetzt vor dem Oberlandesgericht und das in einem „Terror“-Prozess. Ein speziell eingerichteter Senat verhandelt in einem Hochsicherheits-Gerichtssaal Verfahren, die den Staatsschutz betreffen. Dass Juden Kinder schlachten und durch „Chemtrails“ Menschen vergiftet werden – der Angeklagte hat das wohl geäußert. Doch vor Gericht macht er eine Volte: Solche Verschwörungstheorien seien nur eigenwilligen Scherze gewesen. mrz

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1