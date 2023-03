Heidelberg bewirbt sich

Heidelberg. Pilsen, Aaarhus und Salamanca haben eines gemeinsam: Die drei Städte in Tschechien, Dänemark und Spanien durften sich schon „Kulturhauptstadt Europas“ nennen – wie viele andere ebenfalls. Nun möchte auch Heidelberg seine Bewerbung auf den Weg bringen.

Und hat jetzt einen „alten Bekannten“ verpflichtet, den Prozess in Gang zu bringen: Peter Spuhler, den früheren Intendanten des Heidelberger Theaters, bis 2021 an der Spitze des Badischen Landestheaters in Karlsruhe stand. Diese Personalie hat OB Eckart Würzner am Montag gemeinsam mit Kulturamtsleiterin Andrea Edel und Spuhler bei einem Pressegespräch im ehemaligen Patrick-Henry-Village bekannt gegeben.