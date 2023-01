Hardheimer Ambitionen

Hardheims Badenliga-Handballer stellen die Weichen für eine gute sportliche Zukunft. Trainer Lukas Dyszy und dessen Co Pascal Gärtner werden auch in der nächsten Saison die sportliche Leitung der ersten Mannschaft inne haben. Dazu steht mit Torhüter Ove Villmann der erste Neuzugang fest.

Coach Dyszy möchte in seiner dann fünften Saison aber nicht nur den Status Quo verwalten, sondern die Mannschaft weiterentwickeln. Noch einmal um den Aufstieg in die Oberliga mitspielen – so wie in der vorigen Saison – das ist die klar formulierte Absicht des Trainers. Um dieses Ziel auch tatsächlich verfolgen zu können, sollen weitere Neuzugänge nach Hardheim kommen. Zudem hofft man im TVH-Lager auf die baldige Rückkehr der Langzeitverletzten Robin Steinbach und Henrik Bischof. mf