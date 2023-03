Hardheim gehört jetzt nach Cham

Hardheim. Nach nun mehr als drei Jahren unter der Führung der Panzergrenadierbrigade 37 und einer herausfordernden Zeit des Aufbaus wird das 2019 neu aufgestellte Panzerbataillon 363 in Hardheim zum 1. April der Panzerbrigade 12 in Cham unterstellt. Mit der Unterstellung erhält die Panzerbrigade 12 künftig ein zweites Panzerbataillon. Dies ist Teil einer Umstrukturierung des Heeres, so dass künftig die der Nato zugesagten Kräfte zur Landes- und Bündnisverteidigung innerhalb festgelegter Reaktionszeiten einsatzbereit zur Verfügung stehen können.

Die Hintergründe der neuen Unterstellung erläuterten am Dienstag die beiden Brigadegeneräle Andreas Kühne und Alexander Krone sowie der Chef des Hardheimer Panzerbataillons 363, Oberstleutnant Andreas Kirchner. Mit dabei bei diesem formalen Akt mit ernstem Hintergrund waren auch Landrat Dr. Achim Brötel und Hardheims Bürgermeister Stefan Grimm. mf