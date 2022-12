Hans Becker verabschiedet

Heilbronn. Nach einem knappen Jahrhundert geht die Ära Hans Becker zu Ende. Im Beisein zahlreicher Weggefährten, Mitarbeiter, Freunden und seiner Familie ist der Heilbronner Polizeipräsident am Freitag in der „Experimenta“ von Innenminister Thomas Strobl in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet worden – mit gebührenden Worten und stehenden Ovationen. Von einem „besonderen Tag“ für Hans Becker sprach der Minister.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dieser habe zunächst „einfach nur auf Streife gehen wollen“ und den Beruf von der Pike auf gelernt – vom Wachtmeister bis zum Präsidenten habe er sich 13 Dienstgrade emporgehangelt.