Haftstrafen gefordert

Landau. Im neu aufgerollten Prozess um die Misshandlung eines Säuglings haben am Freitag am Landauer Landgericht Staatsanwaltschaft und Verteidigung ihre Plädoyers vorgetragen. Während die Staatsanwaltschaft für die Mutter eine Haftstrafe von drei Jahren und gegen den Vater eine von rund eineinhalb Jahren fordert, beantragt die Verteidigung Freisprüche. „Die Beweisaufnahme hat das Bild eines wehrlosen Säuglings gezeichnet, der schon in den ersten Wochen seines Lebens unsägliches Leid erleben musste“, betonte die Anklagevertreterin. Die Eltern seien ihrer Aufgabe, das Kind vor Schaden zu bewahren, nicht im Ansatz gerecht geworden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1