GTO-Neubau nicht im Zeitplan

Osterburken. Gleich mehrere Hiobsbotschaften überbrachten Diplomingenieur Dietmar Gehrig, zuständiger Architekt des Landratsamts, und Diplom-Ingenieur Andreas Scholl von Muffler Architekten den Kreisräten in Bezug auf den geplanten Ersatzneubau des Ganztagsgymnasium Osterburken. Gehrig informierte darüber, dass die Rohbauarbeiten in Verzug seien – um drei bis vier Monate. Grund dafür seien größere Unstimmigkeiten zwischen Züblin und deren Subunternehmer für Fertigteile. Dadurch haben sich die rechtzeitige Herstellung, die Lieferung und der Einbau der Betonfertigteile verzögert. Auch die Kosten für das größte Bauprojekt des Kreises steigen weiter an. Nachdem weitere Ausschreibungsergebnissen vorliegen, erhöhen sich die Gesamtkosten auf 31 248 152 Euro, so Scholl. nb

