Großes Interesse am Windpark

Oberneudorf. Die Firma „Windenergie S+H“ hat am Donnerstag im Dorfgemeinschaftshaus in Oberneudorf über ein neues Projekt informiert: In den einigen Jahren will das Unternehmen bis zu fünf Windenergieanlagen im Wald auf den Gemarkungen von Hollerbach, Einbach und Oberneudorf aufstellen. Die Anlagen sollen über eine Nabenhöhe von 160 Meter verfügen und über Rotoren von 80 Meter Länge. Bis der Bürgerwindpark Buchen genehmigt ist, können noch einige Jahre vergehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Bürger übten keine Kritik an dem Projekt. Eine Besucherin befürchtete, dass mehr Wasser ins Dorf fließen und dort Keller füllen könnte. Denn wegen der gefällten Bäume könnte der Wald nicht mehr so viel Wasser wie bisher aufnehmen. Andere Teilnehmer wollten wissen, wie man sich an dem Bürgerwindpark beteiligen kann. mb