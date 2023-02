Große Stimmen, emotionale Musik

Mit einer fulminanten Inszenierung von Mozarts Oper „La Clemenza di Tito“ – in italienischer Sprache mit deutschen Untertiteln – gibt das Mainfranken Theater Würzburg erneut künstlerisch eindrucksvoll ein Statement ab, sich von den Verzögerungen beim Umbau und der Sanierung seines Hauses an der Theaterstraße, das wahrscheinlich erst 2026 voll bezugsfertig sein wird, nicht beirren zu lassen. Großes Kino bietet die Inszenierung, denn das Blut gerät in Wallung, wenn so nachdrücklich die Balance zwischen Rache und Großmut, Freundschaft und Verrat und nicht zuletzt Liebe und Eifersucht auf dem Spiel steht. Aus diesem Stoff hätten Mozart und sein Librettist heutzutage eine Netflix-Opernserie aufgelegt.

Neue positive Energien

Die Räumlichkeiten der Firma va-Q-tec AG in der Theaterfabrik Blaue Halle scheinen positive Energien freigesetzt zu haben. Schon im Oktober 2020 erlebt die Bühne an der Alfred-Nobel-Straße mit Friedrich Dürrenmatts Tragikomödie „Die Physiker“ ihre Premiere. Nach dem Wegfall der Corona-Beschränkungen fremdeln inzwischen auch die Besucher nicht mehr mit der riesigen Eventhalle und wissen den neuen Theatersaal zu schätzen.

Regisseurin Clara Kalus überrascht die Premierengäste mit einer Verlängerung der Bühne durch einen Steg bis in die beiden ersten Sitzreihen, wo Roberto Ortiz als unendlich gütiger römischer Kaiser Titus Vespasianus und Silke Evers als rachsüchtige Vitellia auf ein Stufenpodest steigen; eine gute Gelegenheit, um den Wirrungen auf dem Kapitol zu entkommen und sich mit dem Publikum emotional zu verbünden. Denn Denken, Fühlen und Handeln in Einklang zu bringen, das ist die größte Herausforderung für die Protagonisten dieser Mozart-Oper, die aus Anlass der Krönung Kaiser Leopolds II. zum König von Böhmen 1791 in Prag uraufgeführt wurde.

Eine ungewohnte Herausforderung bewältigt auch das Philharmonische Orchester Würzburg unter der Leitung von Gábor Hontvári, das sich links und rechts vom Steg aufteilen muss. Höher platziert sind Silvia Vassallo Paleologo am Hammerklavier und die Cellisten. Solistisch auszeichnen können sich Deanna Talens (Cellö), sowie Julien Floréani (Klarinette) und Claudia Mendel (Bassetthorn).

Die Vergrößerung des Sichtfeldes durch einen Fadenvorhang (Bühnenbild: Dieter Richter), gewährt anregende Einblicke in die geschäftige Umgebung des königlichen Machtzentrums mit einem imponierend großen ovalen Tisch. Erstaunlich deutlich sichtbar auf dem lichtdurchlässigen Vorhang (Lichtgebung: Ingo Jooß) gelingen Videoeinspielungen (Nik Kröhnert und Magdalena Müssig) mit Großaufnahmen der Akteure und des in Flammen stehenden Kapitols. Wie ein Fremdkörper wirkt der repräsentative Königsmantel mit goldener Krone, unter der sich Titus spürbar beschwert fühlt, während sonst einfarbig-zeitlose Kostüme (Katharina Weissenborn) dominieren.

Milde als Krönung aller Tugenden

Mozart und sein Librettist Caterino Mazzolà straffen das ursprüngliche Libretto von Pietro Metastasio. Aus der dreiaktigen Vorlage wird eine Festoper mit zwei Akten über die unermessliche Milde und Güte des römischen Herrschers Titus. Diese Tugenden werden auf eine harte Probe gestellt, als der Kaiser die Todesstrafe für seinen Freund Sextus durch den Senat bestätigen soll.

Sextus hat auf Betreiben der von ihm heiß geliebten Vitellia einen Mordanschlag versucht. Zu spät erfährt die rachsüchtige Vitellia, Tochter des gestürzten Kaisers Vitellius, dass Titus sie jetzt doch als neue Kaiserin an seiner Seite wissen will. Titus beendet zuvor eine nicht standesgemäße Beziehung und wählt mit Servilia ausgerechnet die Geliebte von Annius zur Braut. Aus Gründen der Staatsraison will Annius, der Freund des Sextus, seiner Liebe entsagen, doch der Kaiser gibt Servilia frei, als diese ihn einweiht.

Dramatisch wird die Handlung im zweiten Akt, weil nunmehr Vitellia sich ihr Leben lang an der Seite des Kaisers für den Tod von Sextus verantwortlich fühlen müsste, der ihre Rolle als Anstifterin zum Mord nicht offenbart und alle Schuld auf sich nimmt. Vitellia sieht am Hochzeitstag die Stunde gekommen, ihre Schuld zu gestehen, obwohl Titus auf Drängen von Publius, dem Präfekt der Prätorianer, nach langem inneren Kampf das unterschriebene Todesurteil wieder zerrissen hat. Und erneut bleibt Titus seinem Schwur treu, als Kaiser seine Hände rein vom Blut zu erhalten. In allumfassender Milde verzeiht er großmütig auch seiner Braut Vitellia.

Zwei Hosenrollen

Etwas im Schatten eines Sängerinnen-Quartetts mit zwei Hosenrollen stehen Roberto Ortiz als Titus und Ihor Tsarkov als Publius. Im zweiten Akt lässt Ortiz seinen lyrischen Tenor mit viel Schmelz aufblühen, während Ihor Tsarkov mit sattem Bass vergeblich auf Durchsetzung der kaiserlichen Machtfülle durch seinen Herrscher setzt. Silke Evers gelingt mit ihrem strahlend-kraftvollen wie samtig-flexiblen Sopran die Wandlung einer unversöhnlich auf Rache sinnenden Vitellia zur reumütigen Büßerin.

Als ihr Verehrer Sextus glänzt Mezzosopranistin Vero Miller mit wohlklingendem Timbre. Bei ihrem Debüt als festes Ensemblemitglied am Mainfranken Theater bringt sie gleichermaßen ihr schauspielerisches Talent zur Geltung.

Weniger im Fokus, aber unverzichtbar am Fortgang des Psychodramas beteiligt, agieren Barbara Schöller in ihrer Hosenrolle als Annius und Servilia, seine Geliebte, die von der zierlichen, stimmlich enorm durchsetzungsstarken Akiho Tsujii verkörpert wird. Bis auf zwei Ensemble-Szenen agiert der von Sören Eckhoff geleitete Opernchor verstärkt hinter dem Fadenvorhang.

Die Premiere wurde vom Publikum immens gefeiert. ferö