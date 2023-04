Geldstrafe für Ex-Mitarbeiter

Weinheim. Die Looping-Rutsche im Freizeitbad Miramar gilt als besonders sicher, weil ein Mitarbeiter des Bads die Fahrt am Monitor überwacht und die Strecke erst freigeben darf, wenn der Badegast beim Verlassen der Rutsche zu sehen ist. Doch am 9. November 2021 passierte trotzdem ein folgenschwerer Unfall, der vor dem Amtsgericht Weinheim aufgearbeitet wurde. Auf der Anklagebank saß ein ehemaliger Mitarbeiter des Miramar, der an jenem Tag die Aufsicht am Einstieg der Looping-Rutsche hatte. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Er habe seine Sorgfaltspflicht verletzt, weil er – entgegen der Dienstanweisung – die Fahrt der ersten Frau nicht am Monitor überwachte. Der mittlerweile arbeitslose Mann wurde zu einer Geldstrafe verurteilt.

