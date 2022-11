Geflüchteter spendet an Helferkreis

Stuttgart/Weikersheim. Fast sieben Jahre ist es her, dass Rahmuddin Najib-Mohammadi nach Weikersheim kam – als Geflüchteter aus Afghanistan. Seine Heimat war für ihn zu gefährlich geworden, nachdem Taliban einige Kollegen ermordet hatten. Sehr viel Glück habe er gehabt, berichtet „Najib“, wie er in seinem Umfeld genannt wird: In Weikersheim fand er über den Helferkreis Asyl recht schnell Unterstützer. Insbesondere die ehemalige Lehrerin Angelika Barth nahm sich des jungen Afghanen an. Jetzt hat der Kreis der „Freunde und Förderer DHBW Stuttgart“ ihm „in Anerkennung hervorragender Leistungen in Ausbildung und Studium“ den Kommunity-Preis 2022 der Fakultät Sozialwesen verliehen. Die Hälfte des hierfür erhaltenen Preisgeldes spendetet er an den Helferkreis.

