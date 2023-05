Für Vielfalt und Toleranz

Heidelberg. Im Karlstorbahnhof in Heidelberg ist am Wochenende das 14. „Queer Festival“ eröffnet worden. Dieses startete 2009 nach Angaben der Veranstalter als erstes Festival seiner Art in Deutschland und ist inzwischen längst etabliert – als Plattform für queere Kultur, Community Event und Fest der Vielfalt und Toleranz. Noch bis 31. Mai finden in der Stadt nun noch zahlreiche weitere Veranstaltungen statt.

Ausrichter des „Queer Festivals“ sind „Queer Play e.V.“ und der Karlstorbahnhof. Seit 2021 wird das Festival von der Stadt Heidelberg im Rahmen der „Rainbow City Heidelberg“ gefördert. Laut Veranstaltern kommen jedes Jahr rund 10 000 Besucherinnen und Besucher.