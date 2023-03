Franzosen streiken erneut

Paris. Wegen eines neuerlichen Streiks gegen die geplante Rentenreform in Frankreich müssen Fahrgäste am Dienstag mit erheblichen Störungen im Fernverkehr aus und in Richtung Frankreich rechnen. Nach Angaben der Deutschen Bahn fallen alle ICE- und TGV-Züge im grenzüberschreitenden Verkehr zwischen Deutschland und Frankreich aus. Einige Thalys-Züge zwischen beiden Ländern sollen am Dienstag und Mittwoch ebenfalls entfallen.

Die Rentenreform gilt als eines der zentralen Vorhaben von Präsident Emmanuel Macron. Die Gewerkschaften halten das Projekt für ungerecht. Die Regierung will das Renteneintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre anheben. dpa