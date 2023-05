Fliegerbombe entschärft

Aschaffenburg. Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die am Dienstagnachmittag am Mainufer in Aschaffenburg unterhalb des Frühstückstempels entdeckt worden war, konnte noch am gleichen Abend erfolgreich entschärft werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gegen 21.45 Uhr gab der Kampfmittelräumdienst Entwarnung. Die Experten hatten die knapp 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe erfolgreich entschärft und unschädlich gemacht.

Die rund 1000 Anwohner, die in einem Radius von 300 Metern um den Fundort ihre Häuser und Wohnungen aufgrund der Explosionsgefahr vorübergehend verlassen mussten, konnten wieder nach Hause zurückkehren.