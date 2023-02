„Exotische Tiere leiden oft“

Odenwald-Tauber. Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir will die private Haltung exotischer Tierarten verbieten und sich für eine Positiv-Liste auf EU-Ebene einsetzen. Unsere Zeitung sprach darüber mit einem Kenner der „Exoten-Szene“.

Positiv-Listen sind seiner Ansicht nach „nichts Neues, sie werden in einigen Herkunftsländern erfolgreich eingesetzt, um Arten mit niedrigen Beständen und geringen Reproduktionsraten zu schützen.“ In Deutschland wie auch in den Herkunftsländern habe man ein „Überwachungsproblem“: „Die unglaubliche Vielfalt, die die Natur bereit hält, ist für Kontrolleure unüberschaubar. Also dreht man den Spieß um und lässt mit den Positiv-Listen nur eine begrenzte Auswahl zu.“