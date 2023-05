Erneut Debatte um Vier-Tage-Woche

Berlin/Stuttgart. Bei den Kundgebungen zum 1. Mai haben die Gewerkschaften neue Stärke demonstriert. Arbeitgebern wie Politik kündigten sie harte Auseinandersetzungen um Löhne und Arbeitnehmerrechte an. „Sozialen Fortschritt muss man erkämpfen“, rief die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), Yasmin Fahimi, bei der zentralen Veranstaltung am Montag in Köln. „Von allein und aus reiner Einsicht bewegt sich in den Chefetagen doch gar nichts für das Gemeinwohl, für eine gute Arbeitswelt oder gegen den Klimawandel.“ Neue Fahrt auf nahm die Debatte um eine Vier-Tage-Woche.

Nach DGB-Angaben nahmen an den bundesweit 398 Veranstaltungen 288 000 Menschen teil – mehr als im letzten Jahr (203 500), aber viel weniger als vor der Corona-Zeit (2019: 381 500).

Während der Großteil der Menschen friedlich demonstrierte, gerieten zwei Kundgebungen in Stuttgart zeitweise außer Kontrolle. Einige Demonstrierende aus dem linksextremen Spektrum hätten Rauchbomben geworfen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Beamten setzten Pfefferspray und Schlagstöcke ein. Vereinzelt erlitten Menschen laut Polizei Reizungen an den Augen, ein Beamter sei durch eine Stange leicht verletzt worden.

Zum Tag der Arbeit forderte IG-Metall-Chef Jörg Hofmann erneut die Vier-Tage-Woche für Arbeitnehmer in bestimmten Branchen. Man brauche sie vor allem auf Baustellen, wo keine Heimarbeit möglich sei, sowie für Schichtarbeiter, sagte der Gewerkschaftschef der „Bild am Sonntag“. In der Metall- und Elektroindustrie etwa betrage die Wochenarbeitszeit 35 Stunden. Der Sprung zur 32-Stunden-Woche an vier Tagen sei da nicht sehr groß. Zudem steigere die Vier-Tage-Woche die Produktivität und die Arbeitszufriedenheit.

Arbeitgeber widersprechen

Das Arbeitszeitmodell würde nach Hofmanns Einschätzung den Fachkräftemangel nicht verschärfen. Das Arbeitsvolumen könne sogar gesteigert werden. Denn bei einer Vier-Tage-Woche mit 32 Stunden Arbeitszeit „wären viel mehr Frauen bereit, in Vollzeit zurückzukehren, weil dieses Modell auch mit Familie funktioniert“, so der Gewerkschaftschef.

Der Arbeitgeberverband BDA widersprach. „Deutlich weniger Arbeit bei vollem Lohnausgleich – wirtschaftlich ist das eine Milchmädchenrechnung“, sagte Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter. „Nur mit mehr Bock auf Arbeit und Innovationen werden wir unseren Sozialstaat und den Klimaschutz auf Dauer finanzieren können.“ Offen zeigte sich Kampeter hingegen für Vier-Tage-Wochen bei gleichbleibender Stundenzahl. „Wenn es möglich ist, 39 Stunden in der Woche auf vier Tage zu verteilen - auch gut. Wir plädieren sehr für eine Flexibilisierung des Arbeitszeitrechts.“

Bundeskanzler Olaf Scholz rief die Betriebe auf, mehr auszubilden. „Manche Betriebe suchen händeringend Fachkräfte, aber manche Betriebe bilden auch nicht aus“, sagte der SPD-Politiker in Koblenz. „Und deshalb hier und an dieser Stelle der Appell: Es sollen sich alle noch einmal zusammenreißen und alles dafür tun, dass die Zahl der Ausbildungsplätze in Deutschland weiter steigt.“

Scholz, der mit Applaus, aber auch Buhrufen und Pfiffen empfangen wurde, betonte, Arbeitslosigkeit werde „vielleicht für mehr als ein Jahrzehnt“ kein Problem mehr sein. Man müsse im Gegenteil Sorge tragen, dass Betriebe genügend Arbeitskräfte fänden. Scholz wies auf die Bedeutung von Einwanderung hin. Begrenzt werden solle allerdings die irreguläre Migration. dpa