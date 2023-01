Ende der Alarmstufe?

Genf. Internationale Expertinnen und Experten haben Beratungen über eine mögliche Aufhebung des internationalen Corona-Gesundheitsnotstands aufgenommen. Die Entscheidung werde frühestens am Montag von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf bekanntgegeben, hieß es aus WHO-Kreisen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach der Sitzung am Freitag gibt der Corona-Notfallausschuss eine Empfehlung an WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus ab, der dann selbst die Entscheidung für oder gegen eine Aufhebung trifft.

Die Erklärung eines Notstands ist die höchste Alarmstufe, die die WHO verhängen kann. Weder die Erklärung noch die Aufhebung eines Notstands hat unmittelbare Folgen. Jedes Land entscheidet für sich über sein Krisenmanagement. dpa