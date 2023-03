Eigene Familie ausgelöscht

Rot am See. Sechs Todesopfer, zwei Schwerstverletzte, zwei ins Mark geschockte Jugendliche: Als Adrian S. im Januar 2020 in Rot am See seine eigene Familie auslöschte, hat eine ganze Kleinstadt ein Trauma erlitten. In einer persönlich geprägten Reportage macht sich FN-Redakteur Michael Weber-Schwarz drei Jahre später auf Spurensuche. Er war damals als einer der ersten Journalisten am Tatort – und das eher per Zufall.

Aus einem Kunstmuseum heraus an den Schauplatz eines Mehrfachmords. So etwas Bizarres passiert auch einem Journalisten eher selten. Und so wird eine ungeheuerliche Geschichte auch ein Stück weit zur eigenen. Man hält in der Regel professionelle Distanz, man berichtet über Ereignisse statt dabei zu sein. Beiträge, sie dürfen subjektiv gefärbt sein. Aber das „Ich“ gibt es normalerweise nicht. Bei den Morden von Rot am See gelingt dem Autor die Neutralität nicht ganz.