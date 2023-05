Ehrgeiziger Klimaschutz ohne Verzicht

Igersheim. „Würzburg will klimaneutral sein, was für ein Schwachsinn“, „Nachhaltigkeit kann auch negativ sein“ – vor diesen und anderen starken Statements schreckt Professor Dr. Michael Braungart bei seinem Vortrag im Rahmen der „Igersheimer Impulse“ nicht zurück.

Er ist Pionier auf dem Gebiet der Kreislaufwirtschaft („Cradle to Cradle“) und stellte in einem launigen Vortrag in der Erlenbachhalle sein Konzept für einen ambitionierten Klimaschutz ohne gängige und zunehmend populäre Verzichtsforderungen des aktuellen Diskurses vor.

Die zahlreichen Besucher kamen so in den Genuss einer spannenden neuen Perspektive auf den Klimaschutz, die letztlich die gängigen Aussagen im Bereich der Umweltpolitik deutlich kontrastieren, ohne dabei jedoch die Wichtigkeit des Themas zu schmälern.