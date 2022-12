Speyer. Andreas Weber will seinen Vorruhestand genießen. Nach 20 Jahren im beschaulichen Ludwigshafener Stadtteil Maudach zieht er Anfang 2020 deshalb mit seiner Frau Bettina nach Speyer. Die Stadt, in der sie sich vor mehr als 30 Jahren kennengelernt haben. „Wir wollten unbedingt nach Speyer. Dort gibt es viele Restaurants und Bars, den Dom, Touristen. Man lebt dort, wo andere Urlaub machen“, berichtet er. Doch nur drei Jahre später geht es für Weber nicht mehr um das pulsierende Leben in der Domstadt. Für ihn geht es nur noch um das Überleben. Im Oktober hat er die Diagnose Blutkrebs erhalten. Um weiterleben zu können, braucht der 63-Jährige so schnell wie möglich einen passenden Stammzellspender.

