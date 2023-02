Denis Fischer spielt Rio Reiser

Das Besetzungskarussell dreht sich. In der Spielzeit 2023 kehren viele bekannte Gesichter nach Jagsthausen zurück, aber auch einige neue können im Ensemble begrüßt werden. Eines davon ist Denis Fischer, der die Hauptrolle „Rio Reiser“ im gleichnamigen Stück „Rio Reiser – König von Deutschland“ geben wird. Außerdem komponiert er die Musik für „Des Kaisers neue Kleider“ und spielt den „Narr“.

Wenn auch nach außen noch nicht sichtbar, laufen die Vorbereitungen im Hintergrund bereits auf Hochtouren. Die künstlerische Abteilung steckt in den Endzügen der Besetzungsplanungen, um das Ensemble für die Saison 2023 zu komplettieren, Castings, Kostüm- und Bühnenbildbesprechungen fanden statt. Bereits im März nehmen die Mitarbeiterinnen in der Schneiderei ihre Arbeit auf.

Denis Fischer wird in Jagsthausen Rio Reiser verkörpern. © Volker Bergmann

„Ich hatte das Glück „Rio“ zufällig 1991 live in der Schmidtshow auf der Reeperbahn in Hamburg zu sehen. Mein Bruder hat mich damals mitgeschleift. Er sang: „Halt dich an deiner Liebe fest“. Ganz allein am Klavier. Das hatte eine unglaubliche Energie. Danach lief er im Backstage an mir vorbei, ganz verdruckst und unsicher. Für mich ist Rio Reiser bis heute der beste Texter deutschsprachiger Songs. Ohne Schnörkel, ehrlich und geradeaus. Als ich 1978 geboren wurde, hat er schon solche Songs wie „Land in Sicht“ geschrieben. Damit war er seiner Zeit und all seinen Kollegen weit voraus. Als Sänger hat er diese raue Energie und trifft direkt ins Herz. Ich freue mich riesig darauf diese Lieder live auf die Bühne zu bringen“, so Denis Fischer.

Denis Fischer wurde 1978 im Norden Deutschlands geboren, machte er im Alter von 16 Jahren erste Erfahrungen als Musiker in Kneipen und Bars. Seit 1999 arbeitet er als Sänger und Schauspieler in der freien Kunst- und Kultur-Szene. Im selben Jahr schlüpfte er auch in erste Theaterrollen am Jungen Theater Bremen. Seit 2004 fester Gast am Künstlerhaus Schwankhalle Bremen.