Debatte um Asylpolitik

Berlin/Köln. Beim anstehenden Flüchtlingsgipfel am kommenden Mittwoch wollen die Länder vom Bund mehr finanzielle Unterstützung für die Unterbringung, Versorgung und Integration von Asylbewerbern fordern. Die Bundesregierung hat andere Prioritäten und weckt Hoffnungen auf eine Reform der EU-Asylpolitik. Vier von fünf Bundesbürgern unterstützen den Vorschlag, Asylverfahren künftig bereits an den EU-Außengrenzen zu führen – auch wenn die Details des Vorhabens noch nicht genau feststehen. Für fast 80 Prozent geht der Vorschlag in die richtige Richtung, wie die am Donnerstag veröffentlichte Umfrage für den ARD-Deutschlandtrend ergab. dpa/epd

